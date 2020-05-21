4 ситуации, когда гигабитный интернет — необходимость

Технологии в наши дни развиваются стремительно. Всего 15 лет назад вполне приличной скоростью считался 1 Мбит/сек, а сейчас появляются гигабитные тарифы: 200, 300 и более Мбит/сек.

Нужны ли такие скорости обычному пользователю и в каких ситуациях? Попробуем разобраться.

Ситуация первая: семья из трех и более человек

Замечали, что вечером скорость интернета обычно падает? Объясняется это просто: все вернулись домой и выходят в интернет. А ведь скорость ограничена и она начинает делиться между всеми компьютерами, планшетами и телефонам, которые одновременно используете Вы и ваши родные. Вот и выходит, что дочка скачивает файл с торрента, мама ведет видео-беседу в скайпе, папа запускает фильм, а сын онлайн-игру. Как итог - недовольны оказываются все — всё тормозит, скорость “проседает”. А все из-за нехватки скорости.

Проблему можно решить 2 способами:

— Ограничить количество подключенных к сети одним-двумя устройствами (что вряд ли будет воспринято с восторгом «обделенными» членами семьи).

— Выбрать тариф с бо́льшей скоростью. Минимум для семьи нужно 100 Мбит/сек, а для действительно комфортного пользования современными интернет ресурсами— не меньше 200 Мбит/сек.

Вообще в современных условиях для комфортного использования интернет (с запасом) нужно выбирать тариф исходя из расчета 50 Мбит/сек на одного пользователя.

Ситуация вторая: интернет нужен для работы

Есть немало профессий, связанных с работой с большими объемами информации в интернете. Для разработчика, видеооператора, фотографа, контент-менеджера актуальна скоростная передача данных.

Возможность синхронизации фото и видео с облачного хранилища в режиме онлайн позволяет не волноваться о сохранности информации в непредвиденных ситуациях. Не нужно хранить тяжелые файлы в нескольких местах “на всякий случай”. Быстрая передача большого объема информации, например, фотоархива или смонтированного видео заказчику, также облегчит жизнь.

Многие специалисты этих сфер предпочитают удаленную работу дома. Прибавьте к этому наличие семьи, в которой наверняка есть любители посидеть в интернете. Причем не ограничивая себя чтением новостей на каком-нибудь нетребовательном к скорости портале. Чтобы скорости хватило на всех, стоит рассмотреть тарифы со скоростью 300 Мбит/сек и выше.

Ситуация третья: любовь к видео в 4К качестве

Smart-телевизоры раз и навсегда решили проблему “нечего посмотреть”. Теперь можно найти видео в интернете в высоком качестве и организовать трансляцию на большом экране. Картинка 4К (Ultra HD) действительно радует глаз. Изображение максимально реалистичное и четкое. Если не начинает “дергаться” и зависать от нехватки скорости интернета.

Ведь мало того, что оно само по себе довольно требовательно к скорости, так еще и редко можно ограничить потребление интернета только этим видео. Во-первых, не факт, что все члены семьи захотят смотреть одно и то же, а не предпочтут заниматься своими делами, в том числе и в сети. Во-вторых, нередко в фоновом режиме включаются всевозможные актуальные обновления программ.

Решение: выбор тарифа со скоростью интернета более 200 Мбит/сек. Он позволит вам наслаждаться видео в хорошем качестве, не зависимо от того, кто еще расходует скорость интернет-канала и на какие нужды.

Ситуация четвертая: любовь к современным гаджетам

Развитие рынка смартфонов поражает воображение с точки зрения технологий. Многие гаджеты уже поддерживают скорость доступа в интернет свыше 300 Мбит/сек. Очевидно, что для того, чтобы оценить реальные возможности такого устройства, и скорость домашнего интернета нужно никак не 10 Мбит/сек. Выберите тариф, в котором скорость интернета — от 300 Мбит/сек. Только так вы позволите своему гаджету работать в полную силу. И получите настоящее удовольствие от его использования.

Важно отметить, что если у домочадцев различные гаджеты, то Wi-Fi-роутер, работающий в диапазоне 2,4 Ггц, режет скорость и передает сигнал на все устройства, ориентируясь на самый слабый из них. Например, у папы смартфон способен поддерживать 200 Мбит/сек, а старенький смартфон у бабушки — около 20 Мбит/сек. В этой ситуации оба смартфона будут делить 20 Мбит/сек на двоих. С двухдиапазонным роутером такой ситуации не возникает. Поэтому выбрать скоростной тариф недостаточно. Также необходимо установить современное оборудование. Мы рекомендуем роутер Archer C5, который успел отлично зарекомендовать себя.

Вариантов, кому и в каких условиях может понадобиться один из гигабитных тарифов, довольно много. Однако даже на нескольких примерах вы уже смогли убедиться, что скорость в 200, 300, а то и более Мбит/сек во многих случаях — необходимость.

Выбрать новый тариф вы можете самостоятельно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой СевСтар».

Обращаем внимание наших пользователей, что для получения скорости более 100 Мбит/сек должны быть выполнены следующие условия:

— В вашем доме должно быть установлено модернизированное оборудование.

— Беспроводной роутер должен иметь гигабитные порты (рекомендуем использовать роутер Archer C5).

— Сетевая карта устройства (компьютера или ноутбука) должна поддерживать скорость интернета до 1 Гбит/с.

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