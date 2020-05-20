Снова четверо заразившихся

По состоянию на утро 20 мая в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания covid-19. Днем ранее также было выявлено четверо новых больных.

Все случаи контактные, сообщили в пресс-службе правительтсва города. Среди заболевших — семилетний сын больного, выявленного ранее.

Всего с начала года в Севастополе уже 147 заболевших. Количество умерших осталось неизменным — два, выздоровел 101 человек.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в больнице №9 — 68. Под наблюдением по месту жительства – 705 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из Севастополя.

Режим самоизоляции в городе отменен 18 мая.

В Республике Крым — соседнем с Севастополем регионе — на утро 20 мая зарегистрировано 299 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 122 человека, умерли девять.