Сапун-гору будут запирать на ночь

Вокруг территории мемориального комплекса «Сапун-гора» появился забор. Как оказалось, после ремонта ее посещение будет ограничено временными рамками.

— Я предполагаю, что с 0 часов или, возможно, с 23 часов вечера территорию мы будем закрывать, — объяснил директор Севастопольского военно-исторического музея Николай Мусиенко. — У нас там очень дорогие материальные ценности и музейные предметы.

По его словам, музей вынужден платить серьезные страховые суммы, а вандализм присутствует постоянно.

— Поэтому мы должны вести контроль. Должна быть охрана, видеонаблюдение и система оповещения. Но мы должны там делать все, чтобы было комфортно и молодому человеку, и человеку среднего возраста, и пожилому человеку. Чтобы если он пришел, там не было шума, гама и.т.д. — пояснил свое видение директор.

Он также выразил уверенность, что такие меры не отпугнут посетителей, а приведут к росту популярности мемориального комплекса.

Руководством военно-исторического музея разработаны правила поведения посетителей, которые в настоящее время переданы на рассмотрение в Общественную палату города.

Правилами помимо выгула собак и катания на лошадях на данной территории запрещается кататься на велосипедах, роликах и самокатах.

По словам Н.Мусиенко, мемориальный комплекс — не место для развлечений, а территория, где нужно погружаться в историю, и отдавать дань памяти погибшим. К тому же, по его мнению, велосипеды и самокаты могут быть небезопасны для идущих по аллеям ветеранов.

Разговор о правилах поведения и запретах зашел на заседании Общественного совета при Главном управлении охраны объектов культурного наследия 15 мая. И если вопрос о собаках и лошадях не вызвал никаких возражений, то по вопросу запрета велосипедов и самокатов среди членов совета возникла полемика.

Например, член Совета Юрий Падалка полагает, что тотальный запрет на всей территории Сапун-горы — явный перегиб. Можно установить ограничения и зоны, где запрещено катание. Например, у Вечного огня или на одной из трех аллей.

Это предложение поддержала и архитектор Наталья Безнос, по мнению которой всякие запреты должны иметь разумные пределы. И нет ничего оскорбительного в том, что ребенок или подросток проедет по одной из аллей на велосипеде или самокате.

Конечно, возможны случаи и неадекватного поведения некоторых граждан, но на это есть камеры наблюдения и сотрудники охраны.