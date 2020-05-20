Работы по переключению газопровода ведутся с опережением графика

Переключение старой линии газопровода высокого давления на новую в районе ул.Шевченко уже находится в завершающей стадии, заверил и.о. генерального директора ПАО «Севастопольгаз» Илья Авласевич.

По его словам, работы ведутся ударными темпами. 20 мая начнется пуск газа в систему газораспределения.

«В полном объеме работы должны быть выполнены к пятнице, но мы работаем с опережением графика», — пообещал И.Авласевич.

Под отключение попала газовая автозаправка на Камышовском шоссе. Ее будут подключать в первую очередь, чтобы общественный транспорт города не простаивал.

Как сообщалось ранее, из-за ЧП на линии газопровода высокого давления в районе ул.Шевченко без газа с 18 мая остались более 40 тысяч потребителей Гагаринского района Севастополя.

Необходимость отключения газа городские власти объяснили «усталостью металла трубопровода, которому 30 лет». Как оказалось, новый газопровод уже построен, но документов, разрешающих его подключение, пока нет. На заседании комиссии по ЧС 18 мая было принято решение подключать без документов.