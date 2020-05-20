По убийству в караоке-клубе «Бенефис» вынесен приговор

Городской суд Севастополя 20 мая вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего мужчины, признав его виновным в совершении убийства.

Органом предварительного расследования мужчина обвинялся по статьям хулиганство и убийство из хулиганских побуждений, но приговор был вынесен по статье убийство, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Следствием установлено, что 16 февраля 2019 года в баре «Бенефис» в ходе конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения посетителю заведения, от которых последний скончался.

Сотрудники полиции оперативно задержали инициаторов конфликта в баре — приехавших на заработки в Севастополь жителей другого субъекта РФ, один из которых, как позже было установлено, наносил ножевые ранения.

В ходе следственного эксперимента злоумышленник показал и рассказал, как совершал преступление. Вину в совершенном убийстве он признал. Проведенная комплексная судебно-медицинская экспертиза признала подследственного вменяемым в момент совершения преступления и осознававшим особую опасность своих действий.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск жены погибшего о взыскании морального вреда в размере двух миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Севастополя. В установленные законом сроки будет решен вопрос об обоснованности постановленного приговора, правильности квалификации действий осужденного и необходимости внесения апелляционного представления, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.