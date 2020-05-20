Нанокремний можно синтезировать из отходов горнодобычи

«Суть технологии в том, что мы используем сырье из отходов карьерного производства. Терриконы, которые образуются во время добычи полезных ископаемых, остаются на поверхности, их нужно утилизировать, но чаще всего такого не происходит. В нашей технологии мы используем эти отходы в качестве сырья», — рассказал студент четвертого курса направления обучения «Экология и природопользование» СевГУ Владислав Турянский.

Ученые провели ряд экспериментов и подтвердили свои гипотезы опытным путем. Затем синтезировали субмикронный и наномикронный кремний.

«Мы изучили, из чего можно получить диоксид кремния. Исходный материал должен включать кремний. Я предположил, что в качестве сырья можно использовать отходы бахчисарайского карьера. Мы проверили предположение опытным путем. Взяли сырье, провели анализ на содержание кремния в пробе, и все подтвердилось. Тогда мы начали ставить эксперименты», — рассказал В.Турянский.

Нанокремний применяется в различных производствах от ракетостроения до фармацевтики. Ученые считают, что разработка интересна как в экономическом, так и экологическом плане.

«Это реальный коммерческий продукт, который имеет свой рынок. Самое интересное, что практически весь диоксид кремния, который используют в России, импортируется из Франции, Германии и других стран. А мы из отходов можем получить такой же продукт», — рассказал директор научно-образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» Владимир Гавриш.

Технико-экономические данные позволяют ученым судить, что себестоимость килограмма диоксида кремния, производимого в лабораторных условиях, — порядка 300 рублей. При промышленном производстве себестоимость продукта значительно снизится, в то время как самый дешевый зарубежный аналог стоит 450-500 рублей за килограмм.

Пока это лабораторная разработка, следующий этап — масштабирование на опытном производстве.