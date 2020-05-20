Начала гореть трава

В Севастополе за сутки пожарные несколько раз ликвидировали возгорания сухой растительности на открытой территории. Крупнейшие из них — у поселков Андреевка и Сахарная Головка.

19 мая в 15.33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация о пожаре близ села Андреевка, в районе очистных сооружений. Огнем охвачена площадь в 500 квадратных метров. Полностью ликвидирован пожар был в 17.35.

В 18.53 на тушение пожара площадью 500 квадратных метров на открытой территории у поселка Сахарная Головка выехали силы 5-й и 4-й пожарно-спасательных частей Пожар ликвидировали в 22.35.

В обоих случаях причиной возгорания травы стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.