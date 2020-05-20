«Дом со львами» можно спасти

Качинский «Дом со львами» по ул.Авиаторов, 12, чья история связана с историей зарождения отечественной авиации, пока не является объектом культурно-исторического наследия.

Как известно, севастопольцы ревностно относятся к объектам, связанным с историей города. Равнодушное, формальное отношение к любому из них неизменно вызывает искреннее неодобрение и попытки каким-то образом встать на защиту. Так случилось и с качинским «Домом со львами» по ул.Авиаторов, 12, чья история связана не только с более чем столетней историей поселка, но и с историей зарождения отечественной авиации.

Кузница русских асов

Качинское авиационное училище было основано в ноябре 1910 года по высочайшему соизволению Николая II Великим князем Александром Михайловичем Романовым. Новое учебное заведение получило название «Севастопольская офицерская школа авиации».

Первый выпуск школы состоялся 26 октября 1911 года. 24 первых российских летчиков приветствовал лично государь Николай II в своей резиденции в Ливадии.

Летом 1911 года школу посетил председатель Государственной думы России Гучков, после этого школе выделили деньги на обустройство (1,5 млрд рублей) и приобрели участок земли для аэдродрома в 20 километрах севернее Севастополя. В 1912 году авиационная школа перебралась в Качу, где для летчиков и их семей был построен жилой городок.

Авиационная школа известна своими знаменитостями: в 1914-м здесь читал курс лекций о высшем пилотаже Петр Нестеров, он же обучал пилотов выполнять свою знаменитую «мертвую петлю». Среди прославленных пилотов, выпущенных в 20-е и 30-е годы, — Георгий Байдуков и Александр Беляков. Тот самый, что вместе с Валерием Чкаловым совершил исторический перелет через Северный полюс в Америку. Список известных людей стоит пополнить именем Героя Советского Союза Амет-хана Султана, который окончил школу в 1940 году, и Василия Сталина.

И дамы в кринолинах

К сожалению, сегодня поселок не отличает подобающий его историческому статусу лоск, а многие дома находятся в явно аварийном состоянии. Одна из самых известных в поселке построек — «Дом со львами». Судя по фото, в 1912 году дом уже был.

О самом доме некоторые местные рассказывают легенды, в которые вполне верится, едва входишь внутрь: широкая парадная лестница на второй этаж, просторный, наполненный дневным светом, вестибюль... Рассказывают, что когда-то здесь проходили офицерские балы, а в зале второго этажа вальсировали благородные офицеры и дамы.

Еще одно яркое свидетельство исторической значимости здания — входная группа с двумя скульптурами сидящих львов. Когда-то эти львы были белыми, потом цвета серебра. Не так давно жильцы дома на собственные средства выкрасили львов позолотой.

Жильцы рассказывают, что при царской России скульптуры львов по высоте расположения были по плечо взрослому мужчине, о чем имеется даже фотографическое свидетельство. Получается, что ступени, ведущие в подъезд, со временем заметно просели. И не только ступени. Само здание местами выглядит покосившимся. Оно и понятно — вокруг отсутствует отмостка, и вся влага, попадая под фундамент, подмывает его.

Невыявленный объект

Внутри здание изменилось из-за попыток жильцов обустроить бывшие учебные классы — нынешние квартиры — на современный лад. Его бы взять под опеку управлению охраны объектов культурного наследия, говоря современным языком, выявить как объект культурно-исторического наследия... Но вместо этого за ремонт дома взялся Фонд содействия капитальному ремонту. У него «Дом со львами» значится самым обычным домом.

Как сообщили «Севастопольской газете» жильцы дома, года полтора назад Фонд отремонтировал кровлю здания, правда, качеством они остались недовольны. В этот раз сотрудники фонда предоставили жильцам право выбрать очередной вид капремонта. На общем собрании они согласились на... фасад, с оговоркой, что отремонтируют и фундамент.

Поштукатурят, побелят, покрасят

Ремонт — дело хорошее, если на него есть деньги. В случае «Дома со львами», как удалось выяснить «Севастопольской газете», особых денег никто выделять не собирается, в силу ординарности статуса дома: побелят, покрасят, замажут-подмажут.

Облицовка главного фасада выполнена из уникального крымбальского камня. Согласно проекту ее покроют камешковой штукатуркой, после применения которой вернуть фасад к первоначальному виду, то есть реставрировать, будет уже невозможно.

Более того, запланированный ныне капитальный ремонт не решит абсолютно никаких проблем. Для этого следует провести комплексное обследование состояния всего здания, включая геологические изыскания для анализа состояния грунтов и выявления главных причин прогрессирующего разрушения конструкций. Только потом нужно принимать решение по укреплению фундамента. Но Фонд капремонта не имеет ни соответствующего финансирования, ни инструментария для проведения такого уровня обследования.

Получается, что представители фонда слукавили, пообещав жильцам укрепить фундамент.

Можно ли выявить?

— Можно, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» начальник Управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев. По его словам, все дело в инициативе, которая служит основанием для проведения экспертизы по конкретному объекту, с последующим возможным выявлением его в качестве объекта культурного наследия.

— Пусть люди, которым судьба «Дома со львами» небезразлична, подадут запрос на его выявление, — пояснил М.Рязанцев. Он уточнил, насколько нынешние жильцы исторического дома понимают, что новый его статус повлечет определенные ограничения по его эксплуатации.

Жильцы это понимают. Оттого в беседе с некоторыми из них прозвучало категорическое нежелание кардинальных перемен.

Стоит ли выявить?

— Стоит! – уверенно ответил на этот вопрос член Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка.

Он уже подал заявление и пакет документов на выявление «Дома со львами» в качестве памятника истории и культуры. По его словам, это нужно сделать даже несмотря на те изменения, которые за это время произошли.

— Понимаю, постановка на учет предполагает проведение весьма дорогостоящей культурно-исторической экспертизы, привлечение к созданию проекта лицензированной проектной организации. И все же этого стоит добиваться, — считает Ю.Падалка.

Дабы успокоить нынешних жильцов дома, Ю.Падалка пояснил, что речь может идти об определении охранной зоны и собственно предметов охраны, коими точно не могут стать уже перестроенные части дома, измененные оконные проемы, кровля и внутренние перепланировки, все это останется нетронутым.

— Если здание будет принято на учет, то объектами охраны станут в первую очередь внешние стены фасада, которые уже нельзя будет просто заштукатурить, и входные гранитные ступени с запретом облицовывать их плиткой и, наконец, скульптуры львов, которые следует реставрировать, а не красить золотином, — пояснил Ю.Падалка. По его словам, только постановка на учет позволит обследовать фундамент здания и принять грамотное решение по его усилению, а также прокладке инженерных сетей, которые, кстати, сейчас изрядно портят фасад.