Документы в кадетское училище подавайте по почте

В Севастополе продолжается прием документов для поступления в филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).

В связи с проводимым в регионе комплексом противоэпидемиологических мероприятий прием личных дел кандидатов на поступление осуществляется через операторов почтовой связи или в электронном виде на адрес электронной почты училища, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Решения о сроках окончания приёма документов кандидатов на поступление в училище и проведения вступительных испытаний будут приняты с учетом изменений в эпидемиологической обстановке.

Условия и порядок приема в филиал Нахимовского ВМУ в Севастополе, требования к кандидатам, а также изменения в организации проведения вступительных испытаний оперативно размещаются на сайте училища sevnvmu.mil.ru

В 2020 году планируется набор 100 детей в 5-й класс училища.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2014 года преимущественным правом при зачислении в училище пользуются дети военнослужащих.