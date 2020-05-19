Катера и паромы ходят без ограничений

С 17.00 вторника, 19 мая, катера и паромы начали курсировать на Северную сторону в обычном, докоронавирусном режиме.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил диспетчер Севморпорта: «Приказ поступил непосредственно от начальника порта, а ему разрешение на перевозку пассажиров в полном объеме без каких-либо ограничений поступило от правительства города».

Напомним, что в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции с 17 апреля были введены ограничения на максимальную загрузку катера: не более 60 человек. С этого же времени действовало расписание движения со средним промежутком между рейсами в 40 минут.

После отмены с 18 мая обязательной самоизоляции ограничения на перевозку пассажиров морским транспортом создавали неудобства. И их наконец-то отменили.

Остальной общественный транспорт Севастополя работает без ограничений с понедельника, 18 мая.