Как обезопасить себя от пищевого отравления и аллергии

До наступления сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму, советует диетолог.

Отравиться нитратами можно, превысив порог безопасной суточной дозы. Для взрослого человека она составляет 3,7 мг на 1 кг массы тела, для ребенка — 0,2 мг на 1 кг веса. Об этом сообщила врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

«Систематическое употребление продуктов, напичканных нитратами и пестицидами, приводит к аллергии, нарушениям в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Особенно чувствительны к наличию нитратов в овощах и фруктах люди, страдающие пищевой аллергией, бронхиальной астмой, гепатитом, камнями в желчном пузыре», — рассказала И.Сухарева.

Также подвержены гиперчувствительной реакции дети дошкольного возраста. По данным ВОЗ, в ближайшее время каждый третий-четвертый ребенок будет аллергиком.

Весенние овощи могут нести в себе серьезную опасность для здоровья. Интенсивнее всего вредные вещества накапливают петрушка, укроп, лук, различные виды салатов, редис, огурцы, томаты, капуста.

«Каждый год все чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами. Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но все же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты», — резюмирует врач-диетолог.

Чаще причиной отравления могут стать продукты, которые не проходят термическую обработку. Признаки отравления: тошнота, рвота, боли в животе, спазмы, головокружение, слабость, повышение температуры могут проявиться уже через два часа после употребления продукта.

«Если симптомы отравления легкие, можно принять сорбенты. Чтобы стимулировать выведение токсинов, а также предотвратить обезвоживание, необходимо пить как можно больше воды. После прекращения тошноты можно выпить крепкий сладкий чай: он восполняет запасы глюкозы и немного повышает давление. После всех процедур необходимы покой и соблюдение постельного режима. Ни в коем случае не принимайте обезболивающие и противодиарейные средства! Они маскируют истинное состояние организма и препятствуют выведению токсинов. В случае появления угрожающих симптомов: непрекращающаяся рвота, сильная диарея, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, помутнение сознания, судороги, а также при отравлении у детей и беременных женщин необходимо немедленно обратиться к врачу», — советует И.Сухарева.

Низкая концентрация нитратов (80-100 мг на килограмм продукта) — в томатах и баклажанах, репчатом луке и картофеле, перце и зеленом горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод. Продукты со средней концентрацией нитратов (300-600 мг на килограмм) — репа и редька, огурцы и морковь, кабачки, цветная и белокочанная капуста. Высокая концентрация (до 5000 мг солей азота на килограмм) более вероятна в свекле и сельдерее, редисе и брокколи, укропе и шпинате, зеленом луке и салате, арбузах и дынях.

«До наступления «официального» сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму. Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна. Яркий цвет, чересчур «правильная» форма также должны насторожить вас. Надежный способ обезопасить свою семью — приобрести карманный нитратомер и выработать полезную привычку тестировать овощи и фрукты перед покупкой», — отмечает врач-диетолог.