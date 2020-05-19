ГБУ «Парки и скверы» выбирает поставщиков без аукциона

Государственное бюджетное учреждение не считает нужным проводить электронные аукционы для поиска подрядчика, как того требует федеральное законодательство.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при заключении договоров ГБУ «Парки и скверы».

Установлено, что бюджетное учреждение заключило с индивидуальным предпринимателем три договора на изготовление и поставку опор для флагов без проведения электронного аукциона.

Прокуратурой района в отношении заместителя директора ГБУ «Парки и скверы» возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю для рассмотрения по существу.