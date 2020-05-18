Восстановлено движение всех четырех электричек

С апреля по этому направлению курсировали только два поезда. Теперь из Севастополя в Симферополь электрички отправляются в 5.15, 8.15, 12.20, 17.50. Из Симферополя в Севастополь — в 5.20, 9.05, 14.55, 17.50.

В воскресенье, 17 мая, на путях у железнодорожного вокзала в Севастополе была замечена новая электричка-экспресс. Такие пригородные поезда должны были начать движение в Крыму в середине апреля. Но из-за пандемии коронавируса их запуск перенесли.

На вопрос, запустили ли новый экспресс в Симферополь и в Евпаторию, раз новый состав добрался до Севастополя, Е.Альзоба ответила, что не знает, будут ли на маршруте новые электрички или старые, поскольку перевозчик их об этом не информирует.

— Вчера пришел новый поезд. Какой из Симферополя через полтора часа придет сегодня, посмотрим, — сказала начальник вокзала.

Два новых состава электропоездов серии ЭД-4М планировали использовать для осуществления перевозок пассажиров на электрифицированных участках Крымской железной дороги на маршруте Севастополь – Евпатория Курорт, с остановками на станциях Бахчисарай, Симферополь, Саки. При этом время в пути сокращалось на полчаса.