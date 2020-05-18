В Крыму частично восстановлена работа междугородного транспорта

Продажа проездных документов на автобусы, следующие по междугородным маршрутам от автостанций Крымавтотранса восстановлена с 18 мая. Но Севастополя это не касается.

От Симферополя и обратно запускается часть автобусных маршрутов в населенные пункты: Раздольное, Армянск, Нижнегорский, Советский, Щелкино, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Евпатория, Черноморское и Джанкой. Также восстанавливают свою работу маршруты «Кировский – Симферополь» и оборотные «Керчь – Щелкино», «Евпатория – Черноморское». Указание на это Крымавтотрансу дано главой Республики Крым 17 марта 2020 года.

В Севастополе с 18 мая тоже отменен режим обязательной самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, но городской автовокзал по прежнему закрыт. Междугородные маршруты не возобновлены, площадь перед автовокзалом пуста. Объявление на дверях гласит: «Чтобы добраться до других крымских городов, можно воспользоваться электричками».

В Крымавтотрансе подтвердили восстановление междугороднsх автобусных рейсов с 18 мая по всем направлениям, кроме Севастополя.

— В Севастополе свой губернатор и пока он не откроет город, автобусы туда ходить не будут, — сообщила диспетчер справочной службы автотранспортного предприятия.