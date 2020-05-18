Приказано ужесточить режим проезда через блокпосты

Действующий режим работы блокпостов на въездах в Севастополь врио губернатора Михаил Развожаев назвал недопустимым. В этом своей оценке он сослался на очередной случай завоза новой коронавирусной инфекции из Москвы.

Как выяснилось, новый пациент инфекционной больницы на пути из симферопольского аэропорта проехал через блокпост на личном автомобиле, и сам этот факт разгневал врио губернатора.

— Блокпосты — это сейчас самый главный способ недопущения завозной инфекции. Если мы сейчас эту работу будем делать так, как в последнее время, то смысла в этом нет, и очень быстро мы не то, что назад, а далеко назад вернемся во всех наших мерах, — высказал свое возмущение на аппаратном совещании 18 мая глава города.

Он дал указание и.о.директора департамента общественной безопасности Алексею Краснокутскому усилить данное направление работы, подключив к контролю дополнительных людей.

— Это должно быть быстро и эффективно. Медицинский блок там тоже должен работать полноценно. Вся система должна работать, плюс максимально быстро подготовьте историю с экспресс-тестированием. Потому что, если блок-посты у нас не заработают нормально, то обсерватор у нас за неделю забьется, судя по динамике, которая происходит, — сказал врио губернатора.

М.Развожаев приказал до конца текущего дня разработать предложения по организации полноценной системы контроля на въездах в город, которая, по его словам, должна работать, как часы.