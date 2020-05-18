Несмотря на снятие режима стройгой самоизоляции, парки, скверы и пляжи остаются закрытыми. Такая информация прозвучала на аппаратном совещении 18 мая.

— Режим снят, но общественные пространства — парки, скверы и другие места отдыха открываются на третьем этапе, до него по нашим показателям мы еще не дошли, — сказал врио губернатора Михаил Развожаев. Он также распорядился обеспечить дежурство в парках, настаивая на использовании парка только в случаях прохождения к месту работы, но не как места массового отдыха.

Аналогичный подход, по его словам, касается набережных и пляжей.

— Что касается пляжных операторов, то дана команда подготавливаться к сезону, а не массово туда запускать людей, без всякого санитарного контроля, без ограничения по численности и соблюдения социальной дистанции, — строго наказал глава города.