«Парки и скверы» что-то скрывают

На информационные запросы о причинах отмены своих закупок ГБУ «Парки и скверы» отвечает отписками.

На сайте госзакупок 30 апреля ГБУ «Парки и скверы» разместило объявление о поиске исполнителя по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов в парке Победы. Датой окончания приема заявок было объявлено 12 мая. Но уже 6 мая на сайте появилось извещение, что поиск поставщика отменен.

Лето на подходе, а о фонтанах в парке никто пока не заботится!

«Севастопольская газета» обратилась в учреждение с конкретным вопросом: почему закупка на техобслуживание фонтанов была отменена? «Потому», — ответили из «Парков и скверов».

«Заказчик принял решение отменить аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему содержанию фонтанов[…]. Но 8 мая 2020 года на официальном сайте госзакупок вновь было размещено извещение на оказание услуг по техобслуживанию фонтанов», — заверил газету директор учреждения С.Серебрянский.

Такую же отписку из ГБУ «Парки и скверы» в редакцию прислали и на другой информационный запрос — об отмене аукциона на поиск подрядчика на капитальный ремонт детского парка им.Байды. Объявление о поиске на данный контракт «Парки и скверы» разместили на сайте госзакупок 10 апреля, а 15 апреля — закупку отменили.

Был приостановлен 14 мая и аукцион на поиск исполнителя на капитальный ремонт сквера им.Бузина стоимостью 42 миллиона рублей. А 8 мая — закупка на поставку рассады цветов на восемь миллионов рублей. Конкурс на поставку спецодежды (костюмов и курток) на два миллиона рублей также не состоялся. Недавно был остановлен и вновь размещен тендер по выбору подрядчика для оказания услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных.

Истинные причины частых отмен электронных аукционов, происходящих у «Парков и скверов», остаются за кадром. И никто, похоже, не несет ответственности за то, что из-за этих отмен сроки ремонтов и работ переносятся: фонтаны останутся сухими, детский парк — без ремонта, бродячие собаки — на улицах и в тех же парках и скверах.