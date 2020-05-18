Нашедшего чужие доллары нашла полиция

Пожилая женщина забыла у окошка банковской кассы 800 долларов. Этим воспользовался другой клиент банка и похитил их.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 65-летняя жительница Севастополя, сообщив, что у нее похитили 800 долларов США. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали 45-летнего местного жителя.

По версии полиции, заявительница забыла у операционного окна кассы банка валюту и ушла. Этим воспользовался другой клиент. Не привлекая внимание, он забрал деньги и поспешил скрыться.

Часть похищенных денег злоумышленник успел потратить на свои нужды до того, как его задержала полиция.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.