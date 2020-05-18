Медикам обещают доплатить за риски

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 18 мая принято решение поощрить медиков и технических работников городских медучреждений надбавками из регионального ковидного фонда за риски.

Речь идет не о тех врачах, кто непосредственно работал с больными коронавирусной инфекцией и получил установленную федеральную надбавку, а тех, кто подвергался рискам, например, при первичном приеме.

Поручение проработать этот вопрос дано заместителю губернатора Александру Кулагину, с заданием лично встретиться с коллективами и с главными врачами больниц, разрешив при этом существующее недопонимание в различных медицинских коллективах.

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, эти медики тоже должны получить соответствующие надбавки.

— Есть региональные дополнительные выплаты, например, для технического персонала, который не попал ни в какие направления. Из своего регионального ковидного фонда все эти пробелы нужно закрыть, — распорядился врио губернатора.

Он также дал поручение на этой неделе представить предложения на поощрение по врачам других специальностей — хирургам, онкологам, которые продоложали работать весь карантинный период, и иногда в сокращенном составе принимали экстренных пациентов.