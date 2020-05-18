Хотят уйти на кредитные каникулы

С момента вступления в силу Федерального закона от 3.04.2020 №106-ФЗ жители Севастополя и индивидуальные предприниматели направили в банки более 700 обращений о предоставлении кредитных и ипотечных каникул.

Кредитные организации одобрили 63% поступивших обращений, уже реструктуризировано 429 кредитов на сумму 67 млн рублей.

В предоставлении льготной отсрочки отказано 208 заявителям. Причина отказа — превышение установленного максимального размера кредита (100% случаев).

«За льготной отсрочкой можно обратиться к кредитору в любой день до 30 сентября этого года. Но напоминаем, что данной формой реструктуризации задолженности в рамках одного договора можно воспользоваться только один раз. Закон не ограничивает число кредитных договоров, по которым может быть предоставлен льготный период, — подчеркнул управляющий Отделением по г.Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. — Важно помнить, что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором».

В соответствии с законом 106-ФЗ, кредитные каникулы могут получить те севастопольцы, чей доход снизился не меньше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Сумма кредита не должна превышать установленный правительством РФ максимальный лимит. Так, максимальный размер по ипотеке составляет 2 млн рублей, по автокредиту — 600 тысяч рублей, по потребительскому кредиту — 250 тысяч рублей (для индивидуальных предпринимателей лимит — 300 тысяч рублей), и по кредитной карте — 100 тысяч рублей.

В качестве мер поддержки населения в нынешних условиях Центральный банк Российской Федерации также рекомендовал кредитным организациям применять иные формы реструктуризации займов: уменьшение размеров и сроков платежей, и другие собственные смягчающие программы.