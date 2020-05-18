Долгом по зарплате в 13 миллионов рублей займется следком

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Крымэнергомонтаж» на сумму почти 13 миллионов рублей.

Следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя установлено должностные лица из числа руководства ООО «Крымэнергомонтаж» с ноября 2019 по май 2020 года не выплачивали свыше двух месяцев заработную плату 101 работнику организации. В то же время должностные лица из числа руководства знали о сложившейся ситуации и имели реальную возможность погасить задолженность, которая составила 13 млн рублей.

Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также принимаются меры к возмещению ущерба гражданам.

Необходимо отметить, что расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, восстановление нарушенных прав граждан и предотвращение таких преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета России. Руководство Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю остро реагирует на каждый сигнал о невыплате заработной платы и иных социальных выплат, ведется прием граждан по этой проблеме, активный мониторинг СМИ на предмет выявления таких нарушений, принимаются незамедлительные шаги, в первую очередь, для погашения задолженностей перед гражданами.

Ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена статьей 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Если работодатель не выплачивает работнику в полном объеме на протяжении двух месяцев или в частичном объеме в течение трех месяцев заработную плату, уголовное законодательство рассматривает это как преступление.