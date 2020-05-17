Три новых случая коронавируса

По состоянию на утро 17 мая в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания covid-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, 2 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 88 человек, в городской больнице №9 – 87.

Под наблюдением по месту жительства — 810 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

С 18 мая в Севастополе отменяется режим самоизоляции.