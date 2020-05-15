Мошенники маскируются под Госуслуги

На фоне информации о выплатах и компенсациях в период распространения коронавирусной инфекции активизировались кибермошенники. Они стали регистрировать сайты, посвященные новым пособиям, которые были введены для семей с детьми.

В названиях фейковых сайтов преступники используют слова gosuslugi, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Приемы разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт Госуслуг, паспортные данные граждан, просят ввести данные банковской карты. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата, для чего также могут потребовать ввести персональные данные. При этом мошенники часто используют рассылки.

Обратите внимание! Если вы хотите подать заявку на детское пособие:

— убедитесь, что вы находитесь на официальном портале Госуслуг. Его адрес www.gosuslugi.ru;

— внимательно проверяйте адресную строку браузера;

— не вводите данные банковской карты «для проверки информации» и не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет»;

— поставьте качественный антивирус, который автоматически распознает лжесайты.