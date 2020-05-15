Решение по курортному сезону примут после 21 мая

Решение о работе санаториев, отелей и курортной инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае в период пандемии нового коронавируса будет принято на федеральном уровне после 21 мая.

Об этом 15 мая сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания с целью нераспространения коронавируса была приостановлена до 1 июня.

11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения. Санатории в одном из основных туристических регионов страны — Краснодарском крае — возобновят работу уже с 1 июня, однако речь идет только об учреждениях с медицинской лицензией, сообщил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«С коллегами из Краснодарского края поддерживаем отношения, у них тоже нет окончательного решения, это решение предварительное. Мы договорились с Вениамином Ивановичем Кондратьевым, что до 21 мая мы еще раз скоординируем план действий, они тоже вносят уточнения и будут корректировать свои планы работ. Информация (от федеральных властей, в частности Ростуризма — прим. ТАСС) поступит после 21 мая. Окончательного решения по работе субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся сферой курортов, пока у нас нет, я говорю открытым текстом», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Совместная позиция Крыма, Кубани и Ростуризма по поводу проведения курортного сезона будет представлена до 1 июня, уточнил Аксенов.

Что открыли и что остается закрытым

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк уточнил на совещании, что после 18 мая, когда в Крыму будет смягчен режим ограничений для бизнеса и возобновят работу 90% сотрудников предприятий, останутся закрыты турагентства, детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы, кинотеатры и музеи, а также рестораны и бары.

Также по-прежнему будет ограничена деятельность по организации конференций и выставок на полуострове, прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря. Не возобновят пока работу и торговые центры площадью более 400 квадратных метров.

Разрешаются индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при соблюдении дистанции не менее пяти метров.

На утро 15 мая коронавирус за сутки подтвердился еще у 14 человек в Крыму, общее количество заразившихся составляет 259 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1715 человек: дома — 863, в стационарах — 228, изолированы в обсерваторы - 624. Выздоровевших — 87, умерли 5 пациентов.