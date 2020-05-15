Просят проголосовать за фисташки в Омеге

Севрироднадзор до 14 июня проводит в интернете голосование по заповедному статусу памятника природы «Фисташки у бухты Круглой».

Главным управлением природных ресурсов и экологии города Севастополя установлен порядок проведения общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования, обосновывающего придание участкам в районе дикой Омеги (на мысе Песчаный и на улице Челнокова) статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Фисташки у бухты Круглой».

Для участия в общественных обсуждениях путем голосования необходимо:

1. Ознакомиться с материалами общественных обсуждений (по ссылке).

2. Скачать и распечатать лист голосования (по ссылке). Заполнить его, указав свои ФИО, контактные данные для обратной связи (не обязательно), отметку в графе «ЗА» или «ПРОТИВ», предложения и замечания (при их наличии), отметку о согласии на обработку персональных данных, подпись, дату заполнения.

3. Сканкопию заполненного листа голосования, сканкопию паспорта гражданина РФ (1-я страница) направить на адрес электронной почты: oopt@sev.gov.ru.

4. Лист голосования не учитывается в случае отсутствия:

— подписи листа голосования участником общественных обсуждений;

— приложенной ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации;

— согласия на обработку персональных данных, подтвержденного подписью участника общественных обсуждений;

— отметки в графе «ЗА» и «ПРОТИВ» (либо наличии отметки одновременно в двух указанных графах).

Не подлежат учету листы голосований, содержащие предложения и замечания, не относящиеся к вопросу публичных обсуждений, нечитаемые, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.

От одного лица может быть направлен только один лист голосования, который подлежит учету.