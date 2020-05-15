Новый медцентр Минобороны в Омеге сдан

Медицинский центр Минобороны в Севастополе и в еще семи городах страны готовы начать прием пациентов в ближайшие дни, сообщил ТАСС замминистра обороны Тимур Иванов, присутствовавший на открытии медцентра в Севастополе.

«Восемь медицинских центров, которые строились в рамках второй очереди, завершены в пятницу и будут готовы принимать пациентов уже в ближайшие дни — с начала будущей недели», — сказал он.

По данным Минобороны, в пятницу, 15 мая, введены в строй госпитали в Калининграде, Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Со сдачей этих объектов завершено выполнение задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

В разговоре с журналистами замминистра отметил, что госпитали оснащены современным оборудованием для лечения и диагностики различных заболеваний, в том числе коронавируса. Медики прошли повышение квалификации.

Начальник военно-морского клинического госпиталя 1472 в Севастополе полковник Владислав Мурынин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи высоко оценил качество построенного многофункционального медицинского центра.

«Центр построен очень качественно. Мы горды и готовы работать в данном центре. Коллектив рад», — сказал В.Мурынин, отвечая на вопрос президента Владимира Путина, достойно ли построен медцентр.

Он доложил, что медцентр занимает общую площадь в 6,1 тысяч квадратных метров. В его составе предусмотрено 10 реанимационных палат. В штат вошли 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров.