Крымский мост два года работает в штатном режиме

С 16 мая 2018 года, когда было открыто движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив, по нему проехало 9,5 млн машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов.

Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 млн транспортных средств), сообщили.

Автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным мостом, а не переправой, сэкономили за эти 24 месяца более 35 млрд рублей, подсчитали в инфоцентре Крымского моста.

Благодаря бесперебойному сообщению в Крыму повысились темпы строительства, выросли объемы оптовой и розничной торговли, увеличилось количество экспортных продуктов, поставляемых с полуострова в регионы на материке.

Во второй год работы Крымского моста еще больше туристов приехало на полуостров. В 2019 году Крым посетили почти 7,5 млн отдыхающих, более половины из них прибыли по мосту. Бюджет республики от туристической отрасли получил 3,7 млрд рублей, что на 15,4 % превышает показатели предыдущего года.

В декабре 2019 года было запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Ее построили почти за четыре года и сдали по графику.

Крымский мост функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Керченском проливе. За работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

«За два года работы мост подтвердил свою надежность. Он прекрасно переносит нагрузки, в том числе в штормовых условиях, свойственных зимнему периоду. Отлично справляется со своей задачей и автоматическая система управления дорожным движением: помогает нашим специалистам следить за обстановкой на протяжении всех 19 километров, а водителям выбирать комфортный и безопасный режим управления автомобилем при различных погодных условиях. За все время интенсивность потока транспортных средств по мосту с учетом сезонности сохраняется стабильной, кроме сегодняшнего периода пандемии. Постоянный мониторинг несущих конструкций подтверждает, что Крымский мост, как и должно быть, находится в прекрасном состоянии. Гарантийный срок его службы 100 лет», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Справка

Строительство автодорожной части Крымского моста торжественно завершилось 15 мая 2018 года. 1 октября его открыли для движения грузового транспорта.

Первый поезд прошел по мосту 25 декабря 2019 года.