Крымчан начинают переводить на местных операторов мобильной связи

С 18 мая жители Крымского полуострова смогут воспользоваться услугой MNP (mobile number portability), чтобы перейти от одного оператора мобильной связи к другому с сохранением номера.

Услуга перехода для абонентов мобильной сети с кодом 978 пока будет бесплатной, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Для получения данной услуги необходимо обратиться в салоны сотовой связи и быть в маске.

В дальнейшем, после перехода на регионального оператора, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в 60 дней абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей.

В настоящее время большинство жителей полуострова пользуются краснодарскими сим-картами МТС. Но федеральные операторы мобильной связи не хотят работать в Крыму из-за западных санкций, поэтому не открывают здесь свои представительства и не занимаются развитием сети. Услуги связи в роуминге предоставляют местные компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком» (бренд «Севмобайл»).

В контакт-центре «Севтелекома» подтвердили, что начинают предоставлять услуги MNP. Но на сайте оператора в разделе «Как перейти в «Севмобайл» с сохранением своего прежнего номера» говорится о стандартной процедуре. Поэтому вам откажут, если ваш «номер зарегистрирован в другом регионе России».

Не понятно, как при таких заявленных условиях переходить с краснодарского оператора к севастопольскому?