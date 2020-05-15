Контролировать дополнительные выплаты медикам поручили волонтерам

Поручение Президента РФ Владимира Путина о дополнительных стимулирующих выплатах врачам, активно участвующим в работе с пациентами, у которых диагностирован covid-19, почему-то решили поручить волонтерам.

Такое решение принято на заседании правительства Севастополя 14 мая.

По словам заместителя губернатора Александра Кулагина, согласно двум постановлениям правительства всего начислено выплат в сумме 13,557 млн руб, в том числе врачам и медперсоналу скорой помощи, инфекционной больницы, больниц №9,1, 4, 5, то есть больницам, где первичное звено занимается работой с пневмониями и подозрениями на коронавирусную инфекцию, участвует в заборе анализов.

Он также сообщил, что сумма 13,557 млн руб за апрель уже отправлена на банковские карточки медиков и 12 мая в полном объеме поступила врачам и медперсоналу. Речь идет о дополнительных федеральных выплатах врачам в сумме 80 тысяч руб, среднему персоналу — 50 тысяч руб, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей

Однако при этом он указал на нюанс — мол, деньги выплачиваются пропорционально отработанному времени.

— Большое количество обращений по этому поводу. Эти цифры прозвучали, но людям недостаточно объяснили, что выплата идет от максимальной суммы от фактически отработанного времени, — отреагировал на доклад врио губернатора Михаил Развожаев.

На это А.Кулагин сообщил о предложении Минздрава в случае возникновения вопросов по оплате труда, обращаться через сайт на горячую линия департамента здравоохранения.

— Все ответы будут даны, — сказал он.

В свою очередь, М.Развожаев сообщил, что о своем обращении в ОНФ с предлождением организовать совместный контроль с севастопольскими волонтерами для точечной проверки выплат медработникам, работающим с заболевшими covid-19.

— К сожалению, бывает, что из стараний все сделать быстро, допускаются ошибки, и бывает, что те, кто действительно рабюотал, не получил этих выплат, что, конечно, недопустимо, — сказал М.Развожаев, распорядившись в короткие сроки дать ему информацию.

Как сообщается, участие волонтеров в этом процессе выразится в том, что они будут звонить тем, кому положены надбавки и выяснять, получили ли они положенные им деньги.

— Мы свяжемся с сотрудниками больниц, поликлиник, службой «скорой помощи» и выясним, получили ли они выплаты и в каких объёмах, – сообщила координатор движения Виктория Кашлякова. Она же сказала о контроле не только федеральных, но и региональных выплат.

Между тем, уже 15 мая Президент РФ Владимир Путин пояснил, что выплаты должны быть начислены не по отработанному времени, а по факту выхода на работу.