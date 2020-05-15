Черные копатели получили условные сроки

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года двое севастопольских «любителей археологии» отправились в окрестности села Скалистое Бахчисарайского района, чтобы пополнить личные коллекции древностей. На участках в непосредственной близости от объекта культурного наследия — Пещерного города «Бакла», без специального разрешения, используя металлоискатели и штыковую лопату, копатели искали археологические предметы, сканируя и раскапывая грунт. Поиски увенчались успехом: они обнаружили и изъяли некоторые археологические предметы, представляющие историческую ценность, при этом повредили культурный слой.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также личности каждого из подсудимых, назначил одному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, а второму — 2 года лишения свободы. Назначенное наказание будет условным с двухгодичным испытательным сроком, в течение которого на осужденных возложены обязанности не менять фактического места проживания без уведомления специализированного государственного органа, а также два раза в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

На решение суда поступила апелляционная жалоба от одного из осужденных и его защитника. Приговор будет пересмотрен Верховным Судом Республики Крым.