БРУ защищает интересы Балаклавы в суде

На 18 мая в Арбитражном суде Севастополя назначено судебное заседание по иску АО «Балаклавское РУ» к ООО «Доломит» и местной администрации Балаклавского муниципального округа. БРУ требует расторгнуть договор между муниципалитетом Балаклавы и ООО «Доломит», который привел к попыткам захватить территорию и имущество рудоуправления и создает угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности окружающей природной среды всего Балаклавского района.

На основании договора, заключенного муниципалитетом Балаклавы с ООО «Доломит», с 30 декабря 2019 года фактически осуществлялись попытки захватить территорию и имущество (готовая продукция и техника) АО «Балаклавское РУ» на сумму в десятки миллионов рублей. Накануне 9 мая 2020 года, после вмешательства прокуратуры Балаклавского района, департамента городского хозяйства правительства Севастополя, Росгвардии, а также представителей СМИ, попытки захватить территорию и имущество АО «Балаклавское РУ» приостановлены.

С середины 2019 года, на основании этого же договора, ООО «Доломит» вел незаконную разработку территории отвала «Южный» в районе бывшего Кадыковского карьера. Отвал «Южный» был передан городу Балаклавским рудоуправлением в 2018 году. Ранее, данная территория была рекультивирована: высажены зеленые насаждения, обустроен защитный вал на борту бывшего карьера.

Ни фактически, ни по документам, на данной территории не было свалок и мусора. Однако, с середины 2019 года, ООО «Доломит», ссылаясь на договор с муниципалитетом Балаклавы, ведет разработку территории общего пользования Севастополя — отвала «Южный». Что привело к незаконной добыче полезных ископаемых без лицензии на пользование недрами на данном земельном участке.

Кроме того, на данной территории построена незаконная дорога, примыкающая к общегородской дороге от 5 км Балаклавского шоссе к селу Флотское. Также частично уничтожен защитный вал на борту Кадыковского карьера, уничтожены высаженные и подросшие зеленые насаждения.

В представлении Прокуратуры Балаклавского района муниципалитету Балаклавы четко указано на необходимость решить вопрос о расторжении договора с ООО «Доломит» и привлечении к ответственности виновных. Поскольку «выявленные факты негативно влияют на благоустройство территории, а также создают угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения и безопасности окружающей природной среды». По мнению прокуратуры Балаклавского района, подписанием договора с ООО «Доломит» муниципалитет Балаклавы вышел за пределы своих полномочий, действия муниципалитета Балаклавы могли привести к получению коммерческой выгоды и могут подпадать под Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Севприроднадзор по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявил признаки добычи полезных ископаемых без лицензии на пользование недрами на данном земельном участке общего пользования города Севастополя. По данным фактам возбуждено и проводится административное расследование.

«Балаклавское рудоуправление намерено добиваться в суде защиты интересов не только предприятия, но и всех балаклавцев. Нашим предприятием, совместно с Лесхозом Севастополя были высажены тысячи зеленых насаждений при рекультивации отвала «Южный», часть из которых уже варварски уничтожены. Частично уничтожен защитный вал на борту бывшего карьера, что создает опасность несчастных случаев. Поэтому мы считаем, что договор должен быть незамедлительно расторгнут, поскольку затрагивает интересы и безопасность всех жителей Балаклавы», — отметил руководитель АО «Балаклавское РУ» Владислав Шмельков.

Справка

АО «Балаклавское РУ» — градообразующее предприятие Балаклавского района и бюджетообразующее предприятие Севастополя. Это основной поставщик строительных материалов на инфраструктурные объекты города и Крыма. Сумма налоговых поступлений в бюджет от Балаклавского рудоуправления с 2017 года превысила 1,2 млрд рублей.

В рамках подписанного в 2017 году между АО «Балаклавское РУ» и Правительством Севастополя специального инвестиционного контракта, предприятие за счет собственных средств производит реконструкцию, направленную на перспективное развитие Балаклавы.