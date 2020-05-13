Учителей хотят поощрить за дистанционку

В Севастополе принято решение дополнительно финансово простимулировать учителей за непростую работу по удаленному обучению детей в период пандемии. Как это сделать, определят до 20 мая.

Вопрос поднял депутат Артем Гордиенко. Он предположил, что подобный опыт, который можно назвать «вынужденным экспериментом», — хорошее начало для развития цифрового обучения, но стресс для учителей, поэтому их надо поддержать.

— Дистанционное обучение, возможно, станет импульсом для развития цифрового образования, оно показало высокую значимость и незаменимость школ, других образовательных организаций, истинную ценность и роль учителей и педагогов в воспитании и образовании наших детей. Депутаты обращаются к правительству города с просьбой изыскать возможность и установить дополнительные выплаты педагогическим работникам, осуществляющим свою деятельность в удаленном режиме, за особую интенсивность и напряженность — выступил А.Гордиенко.

Инициативу депутата поддержал спикер парламента Владимир Немцев. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в департаменте образования и науки уже идут соответствующие расчеты. Их итоги представят после 20 мая, когда в городе завершится учебный год.

Представители двух ветвей власти договорились, что в Севастополе будут развивать электронные образовательные платформы, а оснащение школ высокоскоростным интернетом придется завершить не в течение трех лет, как это планировалось ранее, а гораздо быстрее.