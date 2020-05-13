Продажу детям электронных сигарет, вейпов и снюсов в Севастополе запретили

Законопроект об этом принят сразу в двух чтениях Законодательным собранием города. Для его вступления в силу требуется только подпись главы города.

Законопроект устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним в Севастополе электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака. Под этот перечень попадают все современные устройства табакокурения и сосания и жевания табака: снюсы, вейпы, электронные сигареты и системы типа IQOS.

Заместитель председателя заксобрания Илья Журавлев, выступая с докладом по вопросу, отметил, что цель документа — предупредить причинение вреда здоровью детей.

На данный момент не существует регулирования оборота подобной продукции. Парламентарии считают, что она представляет большой бизнес-интерес для недобросовестных производителей и продавцов, которые реализуют всё это несовершеннолетним.

В декабре прошлого года севастопольский парламент поддержал инициативу запретить оборот никотиносодержащих смесей по всей стране. Пока вопрос не рассматривается Госдумой, было решено разобраться с ним на местном уровне. Закон принят сразу в двух чтениях.

— Такое правовое регулирование согласуется с положением Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны здоровья детей. Аналогичные запреты уже действуют в ряде других субъектов: Приморском крае, Московской, Новгородской, Волгоградской, Нижегородской областях, в Чеченской республике, Москве и других, — пояснил И.Журавлев.