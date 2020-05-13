Поправки в местный закон о митингах не прошли

Депутаты Законодательного собрания Севастополя отклонили законопроект своих коллег, меняющий норму ст.5 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Севастополе», посчитав его избыточным.

Статья 5 указанного закона регламентирует порядок проведения публичных мероприятий, содержит четыре пункта.

— В ходе подготовки публичных мероприятий мы столкнулись с тем, что органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение уведомлений, не доводят до организаторов информацию о норме наполняемости места проведения публичного мероприятия. Если мы приведем одну тысячу человек на 50-метровую площадь, то превратим массовое мероприятие в не совсем правильное, — заметил один из авторов законопроекта Артем Гордиенко, добавив, что вместимость общественных пространств может меняться при их благоустройстве.

Однако другой депутат — Антон Пархоменко — обратил внимание, что местный закон уже содержит указание на то, что заявка на проведение массового мероприятия подается и рассматривается в соответствии с федеральным законодательством. А в нем уже, хоть и косвенно, но указана обязанность регионального правительства обеспечивать нормы проведения общественных мероприятий.

— Не хотелось бы думать, что у нас мотив внесения таких документов –—это выполнение какой-то нормы по количеству внесения законов, — съязвил А.Пархоменко.

В итоге законопроект был одобрен лишь девятью голосами, что недостаточно для принятия документа в заксобрании.