Пьяный полицейский устроил аварию, в которой пострадали дети

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника дорожно-постовой службы УГИБДД Севастополя. Он подозревается в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения.

Следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя установлено, что ночью 11 мая сотрудник полиции в нетрезвом состоянии двигался на автомобиле «Инфинити» по Камышовскому шоссе в сторону 5-го километра. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП пострадали две девочки 8 и 9 лет, находившиеся в салоне автомобиля «Ниссан». С тяжкими травмами они были доставлены в больницу, где им оказана своевременная медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП установлены во взаимодействии с ФСБ.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, по данному факту проведена служебная проверка. Действия сотрудника полиции признаны проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Он уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.