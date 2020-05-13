Отчитаться о доходах чиновники смогут позже

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон, продлевающий сроки подачи деклараций о доходах, обязательных для всех госслужащих. Данная обязанность возложена на чиновников федеральным законодательством для противодействия коррупции.

— В связи с тем, что ограничительные мероприятия [связанные с распространением коронавируса] действовали не только на территории Севастополя, но и всей России, при получении необходимых сведений, в том числе из Фонда социального страхования и банков, возникали сложности. Поэтому сейчас не все государственные служащие представили еще данные справки, — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский.

Обычно декларации о доходах должны быть поданы до 1 апреля.

Новый закон позволяет чиновникам и после 1 августа — в течение еще одного месяца — представлять уточненные данные в декларации о доходах за 2019 год.

Заметим, что депутаты Законодательного собрания сумели подать декларации в срок.