Новый корпус больницы №4 хотят построить в Учкуевке

Поручение о расширении больницы дано президентом России по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся 18 марта 2020 года. Проектирование и строительство нового корпуса городской больницы №4 на 140 коек должны включить в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Территория бывшего госпиталя Министерства обороны на Северной стороне в Учкуевке — лучшее место для расширения больницы, считают городские власти. Но для этого военное ведомство должно передать ее городу.