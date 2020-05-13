Наливайки под запретом, а пивнушки нет

Изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» приняты депутатами сразу в двух чтениях.

Начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, представляя проект изменений депутатам заксобрания, отметил, что вопросы регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции находятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Севастополю дано право до 2023 года самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Правда, кроме тех, что торгуют пивом.

В связи с многочисленными жалобами жителей Севастополя на наливайки, которые расположены в цокольных и на первых этажах жилых домов, имеют невысокую культуру общепита, но весьма радуют маргинальные элементы, принято решение продлить норму о минимально допустимой площади таких заведений. Она в городе-герое установлена в 50 кв. метров.

Депутат Татьяна Щербакова выступила с требованием запретить размещение небольших забегаловок, разливающих алкоголь в жилых многоквартирных домах.

— Мы с вами как представители государства должны задуматься о жестких ограничениях для тех, кто решил, что если он заплатил налоги, то может спокойно торговать алкоголем в многоквартирных жилых домах. Это недопустимо. Давайте сделаем так, чтобы учитывались интересы всех, — заявила Т.Щербакова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что к середине лета текущего года этот вопрос удастся решить.

— Мы до 50 метров квадратных увеличим площадь зала для приема пищи в общепите. И так называемые «наливайки» — где столик, стульчик и рюмочка — по крайней мере, с этим мы сможем побороться. Сейчас анализ проводим, сколько у нас предприятий такого профиля не смогут торговать в жилых домах. С ними, я думаю, уже к середине лета в Севастополе мы сможем покончить, — уверен М.Развожаев.

Открытым, таким образом, останется вопрос розничной продажи пива. Он находится в ведении федеральных властей.