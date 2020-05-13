Использование пожароопасных аппаратов искусственной вентиляции легких запретили

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М», произведенного с 1 апреля 2020 года на Уральском приборостроительном заводе.

Соответствующий приказ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой 12 мая 2020 года, говорится на сайте федеральной службы.

Аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице им.Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары с человеческими жертвами.

В Севастополь было поставлено 10 таких аппаратов. Их закупили для нового модульного корпуса инфекционной больницы, но еще не использовали.