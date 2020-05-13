Госжилнадзор будет обучать население нормам жилищного законодательства

Постановление, рекомендующее взять на себя такое обязательство Главному управлению жилищного надзора Севастополя, принято местным Законодательным собранием 12 мая.

Решение депутаты вынесли по итогам заслушивания итогов работы Госжилнадзора за прошлый год, прошедшего в марте. В надзорном ведомстве тогда отметили, что растет и общее количество жалоб собственников жилья, и количество жалоб, которые касаются качества предоставляемых услуг ЖКХ.

Принятым постановлением Госжилнадзору рекомендуется «организовать проведение обучающих занятий с председателями и членами советов многоквартирных домов, расположенных на территории города Севастополя, председателями правлений и членами товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Севастополя».

Предполагается, что на таких семинарах гражданам объяснят их права и обязанности в рамках жилищного законодательства, а также алгоритм действий при возникновении аварийных ситуаций и в случаях предоставления ресурсопоставляющими организациями коммунальных услуг ненадлежащего качества или неоказания услуг управляющими компаниями.