ЕГЭ перенесут на более поздние сроки

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период.

Об этом 13 мая сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Экзаменационная кампания пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

ЕГЭ — выпускной экзамен, который дает возможность поступать в любые вузы России вне зависимости от места проживания.