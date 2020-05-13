Документы от абитуриентов будут принимать только в электронном виде

Об особенностях поступления в СевГУ в 2020 году рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Алексей Баранов.

В Севастопольском госуниверситете, как и во всех вузах России, приемная кампания стартует 20 июня.

— Даты, связанные с началом вступительных испытаний и зачисления в университет нам пока неизвестны, потому что они привязаны к моменту окончания проверки результатов ЕГЭ. Например, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, — девять календарных дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ, а срок завершения вступительных испытаний, которые проводит СевГУ, — 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ, — объяснил А.Баранов.

По предварительному проекту Министерства высшего образования и науки РФ зачисление на бюджетную форму бакалавриата и специалитета СевГУ планируется на 19 и 24 августа.

Подать документы в Севастопольский госуниверситет можно будет следующими способами. Через сервис Госуслуги — это основной канал. Второй способ — по электронной почте. Для подачи документов будут выделены официальные адреса.

«Также мы готовим сервис для абитуриентов, где у каждого абитуриента будет личный кабинет, через который можно будет подать документы», — рассказал А.Баранов.

Подача документов по почте запрещена. Сейчас это правило работает во всех университетах России.

Документы, необходимые для поступления, должны быть предоставлены в электронной форме (сканирование или фотографирование с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Заявление о согласии на зачисление должно быть подано аналогичным способом.

Все поступившие в течение первого года обучения будут обязаны представить в СевГУ оригиналы документов, удостоверяющих образование, и пройти предварительные медицинские осмотры.