В заявлениях на детские выплаты просили деньги на ремонт

Не все заявления, поданные в департамент образования на получение единовременной региональной выплаты в размере трех тысяч рублей семьям, проживающим в Севастополе и имеющим детей в возрасте от 0 до 18 лет, содержали информацию о детях.

Об этом 12 мая сообщила директор Департамента образования и науки Елена Богомолова.

— Мы получили много повторных и неправильно составленных заявлений, в двух тысячах заявлений вообще не было никакой речи о детях. В них люди просят предоставить им какую-то выплату, например, на ремонт комнаты или переклейку обоев, — рассказала Е.Богомолова.

По ее словам, всего три процента заявлений были правильно заполнены изначально и содержали все необходимые данные. По словам Е.Богомоловой, в департамент поступило 120 тысяч заявлений, из которых реальных оказалось только 70 тысяч.

Она также посетовала, что ряд заявлений вообще содержал недостоверную информацию: две страницы паспорта родителя и страницу с пропиской — из совсем другого документа. Кроме того, часто родители включают в пакет документов не свой СНИЛС (как оговорено в перечне), а СНИЛС ребенка.

Среди часто повторяющихся ошибок Е.Богомолова назвала указание неверного номера расчетного счета (номер должен начинаться на 40...), а также непонимание, что при наличии в семье ребенка, не посещающего детский сад или школу, на него необходимо предоставлять полный пакет документов согласно перечню.

— На 12 мая всего прошло 50 тысяч выплат, и деньги уже перечислены на карточки. По остальным 20 тысячам продолжается работа, у нас срок работы по этим заявлениям заканчивается 19 мая. Если что-то не проходит, лучше позвонить своему классному руководителю, — посоветовала Е.Богомолова.

Интересно, что инструкцию, как заполнять заявление на получение денег, городские чиновники переписывали неколько раз, меняя условия и адресата. При этом некоторым счастливчикам, указавшим вместо счета банка номер банковской карты, деньги все равно пришли. Есть примеры, когда подавали заявления не через сайт Госуслуг, а через детский сад, а выплаты получили.