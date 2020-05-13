Заболевших covid-19 уже 130

По состоянию на утро 13 мая количество заболевших covid-19 достигло 130 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По имеющейся информации, еще один выявленный больной находился в контакте с ранее инфицированными.

Также сообщается о выздоровлении и выписке еще 7 пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выздоровевших — 35 человек, двое умерли.

На 13 мая в инфекционной больнице находятся под наблюдением 90 человек, в городской больнице №9 — 101, в режиме домашнего карантина пребывают 899 человек.

Статус обсерваторов сохраняют пансионат «Изумруд» и стройки МО РФ в бухте Омега и на Бельбеке.