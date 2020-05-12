В Севастополе задумались о медали для медицинских сестер

С инициативой об учреждении награды медицинским сестрам Севастополя выступил врио губернатора города Михаил Развожаев. Поводом для такого заявления стал Международный день медицинской сестры — праздник, который в мире отмечают 12 мая.

«Сегодня мной принято решение, и в ближайшее время с этой инициативой я обращусь в Законодательное собрание — учредить особую награду города Севастополя. Возможно, это будет знак или медаль имени Даши Севастопольской, которая будет вручаться именно заслуженным медицинским сестрам Севастополя. Критерии вручения этой награды мы еще обязательно определим», — сказал М.Развожаев журналистам.

По его словам, награды планируется вручать ежегодно в рамках празднования российского Дня медицинского работника 21 июня.

Медики Севастополя пока обходились без профессиональных наград. А вот в Крыму награду для медицинских сестер учредили еще в 2013 году и назвали ее «Памятный знак «За милосердие» имени Даши Севастопольской».

Справка

Даша Севастопольская (Михайлова) — одна из первых военных сестер милосердия, героиня обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 гг. 18-летняя девушка, не имеющая медицинского образования, прозванная в народе Дашей Севастопольской, на свои средства оборудовала первый походный перевязочный пункт и оказывала помощь раненым и больным защитникам города. Дашу Севастопольскую по праву называют одной из первых сестер милосердия. За свой подвиг во время войны была награждена императором Николаем I золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте.