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В Крыму пополнился перечень памятников природы регионального значения

Рябов Михаил

Несколько природных достопримечательностей полуострова получило официальный охранный статус.

Соответствующие указы об установке охранных зон главы Республики Крым опубликованы на сайте крымского правительства.

В перечень попали: Суворовский дуб — 800-летнее мемориальное дерево под горой Ак-кая севернее Белогорска, прибрежные аквальные комплексы у скалы Дива и горы Кошка в Симеизе, у мыса Хрони в Ленинском районе, у Арабатской стрелки, у мыса Плака в Алуште, в селах Солнечногорское и Малореченское. Охранная зона установлена на участке набережной поселка Николаевка в Симферопольском районе, на горе Шелудивая, Лягушка, Болгатура, Клементьева, Джау-Тепе, для природных парков «Караларский» и «Белая скала» и для пещерного города Бакла.

Земельные участки в границах охранной зоны у собственников, землепользователей, арендаторов изыматься не будут. Но здесь теперь нельзя мусорить, строить промышленные объекты, проводить буровые и изыскательные работы, жечь сухостой и т.п.