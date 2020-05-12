В Крыму пополнился перечень памятников природы регионального значения

Соответствующие указы об установке охранных зон главы Республики Крым опубликованы на сайте крымского правительства.

В перечень попали: Суворовский дуб — 800-летнее мемориальное дерево под горой Ак-кая севернее Белогорска, прибрежные аквальные комплексы у скалы Дива и горы Кошка в Симеизе, у мыса Хрони в Ленинском районе, у Арабатской стрелки, у мыса Плака в Алуште, в селах Солнечногорское и Малореченское. Охранная зона установлена на участке набережной поселка Николаевка в Симферопольском районе, на горе Шелудивая, Лягушка, Болгатура, Клементьева, Джау-Тепе, для природных парков «Караларский» и «Белая скала» и для пещерного города Бакла.

Земельные участки в границах охранной зоны у собственников, землепользователей, арендаторов изыматься не будут. Но здесь теперь нельзя мусорить, строить промышленные объекты, проводить буровые и изыскательные работы, жечь сухостой и т.п.