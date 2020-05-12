Ставят ловушки на белую бабочку
В Севастополе начата профилактика распространения Американской белой бабочки с использованием феромонных ловушек.
Лёт карантинного вредителя начинается одновременно с цветением белой акации. Поэтому в первой декаде мая пора начинать борьбу с ним.
Специалисты карантинного фитосанитарного надзора департамента сельского хозяйства проводят контроль плотности популяции бабочки в ранее установленных очагах карантинных фитосанитарных зон с помощью феромонных ловушек. Такая мера помогает сдержать распространение уже первой генерации вредителя.
В ловушках используют синтетический половой феромон самки. Самцы летят на него и прилипают на клеевой вкладыш в ловушке.
Американская белая бабочка (АББ) — вредоносный, пластичный и агрессивный карантинный вредитель плодовых и декоративных культур.
Департамент сельского хозяйства напоминает, что владельцы частных земельных участков (СНТ, ТНТ, гаражные кооперативы и т.п.) должны проводить обработку насаждений от АББ самостоятельно. За нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность.
В случае обнаружения признаков, указывающих на наличие АББ, следует обращаться в отдел карантинного фитосанитарного надзора по тел. 63-05-68.