Расплачивалась в магазине шуточными деньгами

Местная жительница 1982 года рождения обвиняется в мошенничестве. Следствием установлено, что в марте 2020 года она четыре раза расплатилась в магазине в селе Орловка купюрами «Билет Банка приколов» номиналом 1000 или 2000 «дублей», получив при этом сдачу нормальными рублями. Таким образом злоумышленница причинила индивидуальному предпринимателю материальный ущерб на общую сумму более 5,7 тысячи рублей.

Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.