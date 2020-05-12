Раскопки в Крыму начнутся через неделю

Крымские археологи смогут приступить к раскопкам в Республике Крым с соблюдением требований Роспотребнадзора по противоэпидемическим мерам через неделю — с 18 мая.

Об этом сообщил ТАСС председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«С 18 мая будет разрешено проводить научные исследования и разработки. Это касается и археологических экспедиций крымских ученых. Пока в республике действует режим повышенной готовности, к работам смогут приступить только крымские археологи, поскольку все приезжие у нас, согласно указу главы республики, направляются в обсерватор на 14 дней. Работа иногородних археологических экспедиций будет возможна после снятия ограничительных мер», — сообщил Ю.Гоцанюк.

Археологи выполняют необходимую работу по обследованию территорий под строительство важных для республики объектов инфраструктуры и социальной сферы.

По данным Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, в настоящее время на территории республики насчитывается 2,28 тысяч выявленных объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения. Кроме того, при прокладке дорог, газопроводов, водоводов, линий электроснабжения, каждый год специалисты выявляют десятки ранее неизвестных объектов археологии.