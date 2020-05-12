Мусорный квест, или За мусор отвечает департамент городского хозяйства
Жителям города совсем не интересно, кто из многочисленных городских служб не делает свою работу, или делает ее плохо. За результат должно отвечать начальство соответствующего департамента.
— Помогите решить проблему мусора в нашем дворе! — с такой просьбой в «Севастпольскую газету» обратились жители домов №34 и 36 по улице Батумская, безрезультатно пытающиеся решить проблему вывоза спиленных почти полгода назад у них во дворе веток деревьев и кустарников.
В течение этого время ветки не только захламляют территорию, портят вид не так давно благоустроенного двора, но и мешают безопасному проезду машин.
Обратиться в газету жильцы местных многоэтажек решились после собственных попыток разобраться и призвать к ответственности организации, ответственные за вывоз такого вида мусора.
Заметим, что в своих поисках поисках справедливости председатель совета дома №36 Виктор Бабошко дошел до заместителя губернатора Владимира Базарова и заместителя председателя Законодательного собрания Александра Кулагина и заручился их обещаниями посодействовать в решении вопроса.
Правда, было это в начале марта. С тех пор ситуация усугубилась: свалка разрослась.
«Ну кто-то же должен за это отвечать?!» — позвонил в редакцию в отчаянии непремиримый борец за чистоту и порядок на вверенной ему территории В.Бабошко.
— Кто-то должен... — предположили журналисты и «сели» на телефон, что называется, в поисках концов, даже не предполагая, что этот путь окажется не столько долгим, сколь бесперспективным.
Первый звонок был в дежурную службу города, где проблему выслушали, посочувствовали и посоветовали обратиться в управление благоустройства департамента городского хозяйства. Там тоже выслушали и переадресовали в управление по контролю городского хозяйства.
Попытка найти ответственных там тоже не была успешной. В ответ на наш вопрос в ведомстве, призванном осуществлять контроль, нам заявили, что не обязаны обсущестлять контроль на территории, ведомственная принадлежность которой им неясна, и предложили жителям самим разобраться с этим.
— Если это придомовая территория — надо обращаться в управляющую компанию, если городская, тогда в горхоз, — провели нам телефонный ликбез, посоветов начать расследование в управляющей компании «Центр».
В «Центре» нам объяснили, что управляющая компания спилом веток не занимается, а потому и вывозить их не должна. Тем более, что полномочия по вывозу мусора у них давно забрали. Зато в УК «Центр» нам проложили верный курс — в направлении единого регионального мусорного оператора — ООО «Благоустройство города. Севастополь». И, в самом деле, раз население ежемесячно платит им немалые деньги за вывоз мусора, значит, это их вопрос!
В ту же стороны нам указали и в администрации Ленинского района, сопроводив посыл ремаркой, что они и сами уже пять(!) месяцев подряд пытаются обязать этого оператора осуществлять свои же обязанности, на фоне утопающего в грязи города.
После звонка этому самому региональному оператору мы поняли причину волокиты: там вообще не настроены на решение каких-либо вопросов, зато весьма поднаторели в бюрократическом футболе. Нас снова отослали в управляющую компанию.
Кстати, предположение, что полезную информацию удастся обнаружить на странице управления благоустройства подведомсвенному горхозу в соцсетях тоже оказалось несостоятельным — последняя публикация по спилу деревьев там датирована летом 2019 года.
Контрольным выстрелом в данном расследовании стало телефонное обращение в департамент городского хозяйства. Там нам предложили написать информационный запрос, мол, при официальном запросе и ответ будет официально взвешенным и обоснованным, почему столько служб у департамента, а свалку не убирают.
Запрос мы послали: в конечном-то итоге за мусор в городе отвечает Департамент городского хозяйства. Но попросили не отвечать, кто конкретно должен решать этот вопрос и почему не решает, а просто убрать свалку и сделать так, чтобы ее там больше не было.